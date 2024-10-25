Комунальники прибрали стихійне звалище в Центральному районі Миколаєва.

Про це повідомили в пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу

За словами екологів, ремонтне та будівельне сміття, відходи картону та пластику були викинуті в центрі міста на розі вулиць Шнеєрсона та Набережної.

У Миколаєві ліквідували стихійне сміттєзвалище. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу У Миколаєві ліквідували стихійне сміттєзвалище. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу

Зазначається, що завдяки співпраці з адміністрацією Центрального району, комунальні служби очистили територію.

В інспекції нагадали про важливість дотримання чистоти та відповідальне ставлення до навколишнього середовища: «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять».

Нагадаємо, що на Миколаївщині, у Вільнозапорізькій громаді, екологи виявили несанкціоноване сміттєзвалище площею близько 800 м².

Нагадаємо, що станом на 1 вересня 2024 року у Миколаївській області зафіксували 503 несанкціонованих сміттєзвалища.

Як повідомлялось, у Південноукраїнську ліквідують несанкціоновані сміттєзвалища. На це планують витратити 394 тисячі гривень.

Нагадаємо, що депутати затвердили Програму охорони навколишнього природного середовища Первомайська на 2023-2027 роки. Вона передбачає, зокрема створення притулку для тварин та будівництво нового полігону твердих побутових відходів.

Також повідомлялося, що Первомайська міська рада прийняла рішення про збільшення тарифу на вивезення сміття. Тепер тариф за вивезення одного кубічного метра твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів складає 186,36 гривень.

Нагадаємо, що адміністрація Інгульського району замовила ліквідацію несанкціонованих звалищ та вивезення опалого листя на 8,1 мільйона гривень.