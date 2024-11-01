У Миколаєві ліквідували два сміттєзвалища: екологи продовжують реагувати на звернення мешканців

У Миколаєві продовжують ліквідовувати несанкціоновані сміттєзвалища завдяки зверненням місцевих жителів. Зокрема, вдалося прибрати незаконне звалище побутових відходів на вулиці Металургів, 26А, у Корабельному районі Миколаєва.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

У Миколаєві ліквідували сміттєзвалища. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу У Миколаєві ліквідували сміттєзвалища. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

За зверненням громадянина через портал #ЕкоЗагроза, державні інспектори обстежили територію та звернулися до районної адміністрації з проханням ліквідувати сміттєзвалище. Спільними зусиллями звалище повністю прибрали.

Інспекція також продовжує розглядати нові звернення. Днями виявили інше сміттєзвалище на узбіччі ґрунтової дороги в Корабельному районі Миколаєва, де знаходилися побутові та текстильні відходи. Лист із фотодоказами направили до адміністрації району, яка організувала повну ліквідацію звалища.

У Миколаєві ліквідували смиттєзвалки. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу У Миколаєві ліквідували смиттєзвалки. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Раніше повідомлялось, що комунальники прибрали стихійне звалище в Центральному районі Миколаєва.

Нагадаємо, що на Миколаївщині, у Вільнозапорізькій громаді, екологи виявили несанкціоноване сміттєзвалище площею близько 800 м².

Нагадаємо, що станом на 1 вересня 2024 року у Миколаївській області зафіксували 503 несанкціонованих сміттєзвалища.

Як повідомлялось, у Південноукраїнську ліквідують несанкціоновані сміттєзвалища. На це планують витратити 394 тисячі гривень.

Нагадаємо, що депутати затвердили Програму охорони навколишнього природного середовища Первомайська на 2023-2027 роки. Вона передбачає, зокрема створення притулку для тварин та будівництво нового полігону твердих побутових відходів.

Також повідомлялося, що Первомайська міська рада прийняла рішення про збільшення тарифу на вивезення сміття. Тепер тариф за вивезення одного кубічного метра твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів складає 186,36 гривень.

Нагадаємо, що адміністрація Інгульського району замовила ліквідацію несанкціонованих звалищ та вивезення опалого листя на 8,1 мільйона гривень.