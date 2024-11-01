  • пʼятниця

    1 листопада, 2024

  • 13.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 1 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 13.9° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві ліквідували два сміттєзвалища: екологи продовжують реагувати на звернення мешканців

У Миколаєві продовжують ліквідовувати несанкціоновані сміттєзвалища завдяки зверненням місцевих жителів. Зокрема, вдалося прибрати незаконне звалище побутових відходів на вулиці Металургів, 26А, у Корабельному районі Миколаєва. 

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

У Миколаєві ліквідували сміттєзвалища. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуУ Миколаєві ліквідували сміттєзвалища. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
У Миколаєві ліквідували сміттєзвалища. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуУ Миколаєві ліквідували сміттєзвалища. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

За зверненням громадянина через портал #ЕкоЗагроза, державні інспектори обстежили територію та звернулися до районної адміністрації з проханням ліквідувати сміттєзвалище. Спільними зусиллями звалище повністю прибрали.

Інспекція також продовжує розглядати нові звернення. Днями виявили інше сміттєзвалище на узбіччі ґрунтової дороги в Корабельному районі Миколаєва, де знаходилися побутові та текстильні відходи. Лист із фотодоказами направили до адміністрації району, яка організувала повну ліквідацію звалища.

У Миколаєві ліквідували смиттєзвалки. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуУ Миколаєві ліквідували смиттєзвалки. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
У Миколаєві ліквідували смиттєзвалки. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуУ Миколаєві ліквідували смиттєзвалки. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Раніше повідомлялось, що комунальники прибрали стихійне звалище в Центральному районі Миколаєва

Нагадаємо, що на Миколаївщині, у Вільнозапорізькій громаді, екологи виявили несанкціоноване сміттєзвалище площею близько 800 м².

Нагадаємо, що станом на 1 вересня 2024 року у Миколаївській області зафіксували 503 несанкціонованих сміттєзвалища

Як повідомлялось, у Південноукраїнську ліквідують несанкціоновані сміттєзвалища. На це планують витратити 394 тисячі гривень.

Нагадаємо, що депутати затвердили Програму охорони навколишнього природного середовища Первомайська на 2023-2027 роки. Вона передбачає, зокрема створення притулку для тварин та будівництво нового полігону твердих побутових відходів.

Також повідомлялося, що Первомайська міська рада прийняла рішення про збільшення тарифу на вивезення сміття. Тепер тариф за вивезення одного кубічного метра твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів складає 186,36 гривень.

Нагадаємо, що адміністрація Інгульського району замовила ліквідацію несанкціонованих звалищ та вивезення опалого листя на 8,1 мільйона гривень.

Останні новини про: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Держекоінспенція зафіксувала у Миколаєві незаконний продаж риби
Завдано шкоди на ₴12 тисяч: на Миколаївщині зафіксували незаконну вирубку дерев
₴25 тисяч за рік: екологи штрафують рибалок-порушників на Одещині

Читайте також:

новини

Сєнкевич не бачить розвитку Миколаєва без податкових пільг від держави: «Ми зона ризику»

Олена Козубовська
новини

В бюджеті Миколаївщини немає коштів на реставрацію фасаду музичного коледжу, — ОВА

Юлія Бойченко
новини

Адвокатам відмовили у заяві про відвід миколаївського судді Алєйнікова, який вихваляв Богомяткова за службу в ЗСУ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати Миколаївської облради від усіх партій проголосували за «план перемоги» Зеленського: список

Аліса Мелік-Адамян
новини

На підтримку «плану перемоги» Зеленського голосували депутати від усіх партій в міськраді: список

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

₴25 тисяч за рік: екологи штрафують рибалок-порушників на Одещині
Завдано шкоди на ₴12 тисяч: на Миколаївщині зафіксували незаконну вирубку дерев
Держекоінспенція зафіксувала у Миколаєві незаконний продаж риби

«Зруйнований часом», — у центрі Миколаєва зникає історична будівля музколеджу

Депутати Миколаївської облради від усіх партій проголосували за «план перемоги» Зеленського: список

4 години тому

Сєнкевич не бачить розвитку Миколаєва без податкових пільг від держави: «Ми зона ризику»

Олена Козубовська

Головне сьогодні