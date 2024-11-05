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Вночі у Миколаївській області синоптики прогнозують заморозки

Миколаїв, фото: Getty ImagesМиколаїв, фото: Getty Images

У Миколаївській області завтра, 6 листопада, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, швидкістю 5-10 м/с.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься від 2°С морозу до 3°С тепла, а вдень підвищиться до 7-12°С. 

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, у Миколаєві низка будинків залишилася без води.

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