Вночі у Миколаївській області синоптики прогнозують заморозки
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- Анна Гакман
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20:39, 05 листопада, 2024
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У Миколаївській області завтра, 6 листопада, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, швидкістю 5-10 м/с.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься від 2°С морозу до 3°С тепла, а вдень підвищиться до 7-12°С.
Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада, у Миколаєві низка будинків залишилася без води.
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