  • середа

    6 листопада, 2024

  • 7.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 6 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 7.9° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Побили до смерті знайомого: двом мешканцям Миколаївщини загрожує до 10 років тюрми

У Миколаївському районі поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у побитті знайомого до смерті. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, бійка сталася під час конфлікту, 42-річному чоловіку нанесли численні удари, від яких він помер.

Зазначається, що 5 листопада мешканка Ольшанської громади повідомила у поліцію, що знайшла тіло сусіда в його власному помешканні.

За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть чоловіка настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми голови.

Поліцейські встановили особи підозрюваних та їх місцезнаходження й затримали. Ними виявилися 35 та 41-річні знайомі загиблого.

Нині слідчі повідомили їм про підозру за частиною 2 статтею 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого».

Нагадаємо, що на Миколаївщині поліція затримала чоловіка за підозрою в умисному вбивстві своєї матері. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення. 

Останні новини про: Вбивство

Вбили українського патріота на Снігурівщині: судитимуть трьох російських військових
Житель Миколаївщини задушив свою матір мотузкою: йому загрожує до 15 років увʼязнення
Російського найманця підозрюють у вбивстві мирного жителя в окупованих Олешках: справу передали до суду
Реклама

Читайте також:

новини

Дитсадки в Миколаєві: укриття роблять у 14 закладах, ще один скоро відкриють

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві представили ще одну збірку оцифрованих картин з колекції двох музейних фондів

Даріна Мельничук
новини

«Ми не можемо більше будувати авіаносці», — Сєнкевич закликає планувати майбутнє, замість думок про «колишню потужність»

Олена Козубовська
новини

Мешканці будинку у Миколаєві вже пів року не можуть отримати дозвіл на індивідуальне опалення: «Темпи загрожують «подаруночком» під Новий рік»

Юлія Бойченко
новини

У миколаївському Центрі зайнятості видали ₴40 млн грантів на відкриття та розвиток бізнесу

Олена Козубовська

Останні новини про: Вбивство

Російського найманця підозрюють у вбивстві мирного жителя в окупованих Олешках: справу передали до суду
Житель Миколаївщини задушив свою матір мотузкою: йому загрожує до 15 років увʼязнення
Вбили українського патріота на Снігурівщині: судитимуть трьох російських військових

Дитсадки в Миколаєві: укриття роблять у 14 закладах, ще один скоро відкриють

«Ми не можемо більше будувати авіаносці», — Сєнкевич закликає планувати майбутнє замість думок про «колишню потужність»

6 годин тому

В Миколаєві відремонтують частину прибережної вулиці Леваневців: роботи оцінюють у ₴750 тисяч

Юлія Бойченко

Головне сьогодні