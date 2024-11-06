Побили до смерті знайомого: двом мешканцям Миколаївщини загрожує до 10 років тюрми

У Миколаївському районі поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у побитті знайомого до смерті. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, бійка сталася під час конфлікту, 42-річному чоловіку нанесли численні удари, від яких він помер.

Зазначається, що 5 листопада мешканка Ольшанської громади повідомила у поліцію, що знайшла тіло сусіда в його власному помешканні.

За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть чоловіка настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми голови.

Поліцейські встановили особи підозрюваних та їх місцезнаходження й затримали. Ними виявилися 35 та 41-річні знайомі загиблого.

Нині слідчі повідомили їм про підозру за частиною 2 статтею 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що спричинило смерть потерпілого».

Нагадаємо, що на Миколаївщині поліція затримала чоловіка за підозрою в умисному вбивстві своєї матері. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.