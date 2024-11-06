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Очільника ТЦК та заступника командира бригади ТрО на Закарпатті викрили на хабарництві

На Закарпатті очільника ТЦК підозрюють у вимаганні хабарів. Фото: СБУНа Закарпатті очільника ТЦК підозрюють у вимаганні хабарів. Фото: СБУ

На Закарпатті викрили ще дві схеми ухилення від мобілізації чоловік призового віку. У вимаганні хабарів підозрюють керівника районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки й заступника командира бригади Територіальної оборони.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Службі безпеки України.

За даними правоохоронців, керівник ТЦК за 5 тисяч доларів пропонував допомогти військовозобов’язаному пройти військово-лікарську комісію, отримати статус непридатності до служби та зняти його з військового обліку.

Інший підозрюваний — посадовець ТрО, який обіцяв за гроші визнати військовозобов’язаного непридатним до служби за станом здоров’я і також виключити його з військового обліку. Вартість «послуг» коливалася від 4 до 6 тисяч доларів, залежно від складності домовленостей із колегами з ТЦК.

На Закарпатті очільника ТЦК підозрюють у вимаганні хабарів. Фото: Офіс ГенпрокурораНа Закарпатті очільника ТЦК підозрюють у вимаганні хабарів. Фото: Спеціальна прокуратура у сфері оборони Західного регіону 

Керівника районного ТЦК і СП підозрюють в одержанні хабаря за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Заступника комбрига підозрюють у зловживанні впливом за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України. 

Підозрюваним загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці обирають для них запобіжні заходи. Також триває перевірка на причетність до злочинних схем інших осіб.

Нагадаємо, правоохоронці викрили співробітника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) міста Одеси, якого підозрюють у внесенні неправдивої інформації у систему «Оберіг» про непридатність до військової служби.

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