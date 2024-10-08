Вносив неправдиві дані в «Оберіг»: підозрюють співробітника одного з ТЦК Одеси

Правоохоронці розкрили шахрайство з непридатністю до війська в Одесі, фото: ДБР

Правоохоронці викрили співробітника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) міста Одеси, якого підозрюють у внесенні неправдивої інформації у систему «Оберіг» про непридатність до військової служби.

Схема діяла з березня 2023 року, повідомили у Державному бюро розслідувань.

Старший солдат, маючи доступ до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Оберіг», брав за свої послуги від 4 до 7 тисяч доларів за внесення неправдивої інформації в облікові записи військовозобов’язаних, зазначили в Офісі Генпрокурора.

За словами правоохоронців, дані показували, що чоловіки нібито пройшли військово-лікарську комісію з результатом про «непридатність з виключенням з військового обліку». Це дозволяло їм уникати мобілізації та перетинати державний кордон.

Оператору відділення офіцерів запасу і кадрів одного з РТЦК та СП Одеси повідомили про підозру за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

Покарання до 15 років позбавлення волі. До суду вже направили клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Наразі слідство триває, встановлюються всі особи, які скористалися цією схемою, з метою подальшого притягнення їх до відповідальності.

Раніше голова Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Пуйко, який обіймає цю посаду з серпня 2024 року, заявив про зменшення кількості випадків примусової доставки чоловіків у військкомати області.