Вносив неправдиві дані в «Оберіг»: підозрюють співробітника одного з ТЦК Одеси
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- Марія Хаміцевич
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18:38, 08 жовтня, 2024
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Правоохоронці викрили співробітника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) міста Одеси, якого підозрюють у внесенні неправдивої інформації у систему «Оберіг» про непридатність до військової служби.
Схема діяла з березня 2023 року, повідомили у Державному бюро розслідувань.
Старший солдат, маючи доступ до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Оберіг», брав за свої послуги від 4 до 7 тисяч доларів за внесення неправдивої інформації в облікові записи військовозобов’язаних, зазначили в Офісі Генпрокурора.
За словами правоохоронців, дані показували, що чоловіки нібито пройшли військово-лікарську комісію з результатом про «непридатність з виключенням з військового обліку». Це дозволяло їм уникати мобілізації та перетинати державний кордон.
Оператору відділення офіцерів запасу і кадрів одного з РТЦК та СП Одеси повідомили про підозру за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.
Покарання до 15 років позбавлення волі. До суду вже направили клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Наразі слідство триває, встановлюються всі особи, які скористалися цією схемою, з метою подальшого притягнення їх до відповідальності.
Раніше голова Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Пуйко, який обіймає цю посаду з серпня 2024 року, заявив про зменшення кількості випадків примусової доставки чоловіків у військкомати області.
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