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  • 7 листопада , 2024 листопада

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У Миколаївській області синоптики прогнозують заморозки вночі та до +15° вдень

Миколаїв, фото: Getty ImagesМиколаїв, фото: Getty Images

У Миколаївській області завтра, 8 листопада, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься від 2°С морозу до 3°С тепла, а вдень підвищиться до 10-15°С. 

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