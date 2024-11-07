У Миколаївській області синоптики прогнозують заморозки вночі та до +15° вдень
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- Анна Гакман
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23:00, 07 листопада, 2024
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У Миколаївській області завтра, 8 листопада, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься від 2°С морозу до 3°С тепла, а вдень підвищиться до 10-15°С.
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