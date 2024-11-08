На Миколаївщині рятувальники дістали з каналу загиблого чоловіка

На Миколаївщині потонув чоловік. Фото: ДСНС Миколаївщини

У селі Новоселівка Первомайської територіальної громади Миколаївського району 8 листопада місцеві мешканці виявили у каналі тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що у зрошувальному каналі рятувальники за допомогою мотузки витягли тіло 53-річного чоловіка.

Наразі причину та обставини смерті встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, з початку року у Миколаївській області зареєстровано 25 випадків загибелі на воді, серед них одна дитина.