На Миколаївщині рятувальники дістали з каналу загиблого чоловіка
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- Даріна Мельничук
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19:42, 08 листопада, 2024
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У селі Новоселівка Первомайської територіальної громади Миколаївського району 8 листопада місцеві мешканці виявили у каналі тіло загиблого чоловіка.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що у зрошувальному каналі рятувальники за допомогою мотузки витягли тіло 53-річного чоловіка.
Наразі причину та обставини смерті встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, з початку року у Миколаївській області зареєстровано 25 випадків загибелі на воді, серед них одна дитина.
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