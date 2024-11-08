Аварія: до 9 листопада у деяких районах Снігурівки не буде води

Ілюстраційне фото з відкритих мереж

У звʼязку з аварією на магістральній мережі, сьогодні, 8 листопада, не буде води в Снігурівці, а саме у мікрорайоні «Сонячний» та прилеглих вулицях біля залізничного вокзалу.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Він уточнив, що орієнтовно подачу води відновлять завтра, 9 листопада, впродовж дня.

«Просимо мешканців вказаного мікрорайону з розумінням поставитися до даної ситуації та рекомендуємо зробити відповідні запаси води для власних потреб. Комунальники докладають максимум зусиль для усунення пориву», — зазначив Кухта.

Раніше, повідомлялось в місті Снігурівка та всіх сільських населених пунктах громади тимчасово не буде води, через заплановані ремонтні роботи на електромережах.