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Аварія: до 9 листопада у деяких районах Снігурівки не буде води

Ілюстраційне фото з відкритих мережІлюстраційне фото з відкритих мереж

У звʼязку з аварією на магістральній мережі, сьогодні, 8 листопада, не буде води в Снігурівці, а саме у мікрорайоні «Сонячний» та прилеглих вулицях біля залізничного вокзалу. 

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Він уточнив, що орієнтовно подачу води відновлять завтра, 9 листопада, впродовж дня.

«Просимо мешканців вказаного мікрорайону з розумінням поставитися до даної ситуації та рекомендуємо зробити відповідні запаси води для власних потреб. Комунальники докладають максимум зусиль для усунення пориву», — зазначив Кухта. 

Раніше, повідомлялось в місті Снігурівка та всіх сільських населених пунктах громади тимчасово не буде води, через заплановані ремонтні роботи на електромережах. 

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