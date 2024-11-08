Аварія: до 9 листопада у деяких районах Снігурівки не буде води
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- Світлана Іванченко
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18:36, 08 листопада, 2024
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У звʼязку з аварією на магістральній мережі, сьогодні, 8 листопада, не буде води в Снігурівці, а саме у мікрорайоні «Сонячний» та прилеглих вулицях біля залізничного вокзалу.
Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
Він уточнив, що орієнтовно подачу води відновлять завтра, 9 листопада, впродовж дня.
«Просимо мешканців вказаного мікрорайону з розумінням поставитися до даної ситуації та рекомендуємо зробити відповідні запаси води для власних потреб. Комунальники докладають максимум зусиль для усунення пориву», — зазначив Кухта.
Раніше, повідомлялось в місті Снігурівка та всіх сільських населених пунктах громади тимчасово не буде води, через заплановані ремонтні роботи на електромережах.
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