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Ремонтні роботи: 6 листопада у Снігурівській громаді не буде води

Ілюстраційне фото з відкритих мережІлюстраційне фото з відкритих мереж

Завтра, 6 листопада, в місті Снігурівка та всіх сільських населених пунктах громади тимчасово не буде води, через заплановані ремонтні роботи на електромережах. 

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Відключення триватиме орієнтовно з 08:00 до 17:00. 

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Водопостачання відновлять після завершення ремонтних робіт і подачі електроенергії до насосних станцій. Мешканців просять із розумінням поставитися до ситуації та заздалегідь зробити запаси води для власних потреб.

Нагадаємо, що у жовтні мешканці Миколаєва набрали 7,8 млн літрів безкоштовної очищеної води на точках видачі, які облаштовані ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». 

Раніше повідомлялось, що в частині Миколаєва через ремонт мереж до вечора не буде води.

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