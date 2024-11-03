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В частині Миколаєва через ремонт мереж до вечора не буде води: адреси

Ремонт водопроводу. Фото «Миколаївводоканал»Ремонт водопроводу. Фото «Миколаївводоканал»

У неділю, 3 листопада, частина мікрорайону Ліски у Миколаєві залишилася без водопостачання. Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 17.00.

Про це повідомили в «Миколаївводоканал».

Вказується, що для виконання ремонту на вулиці Біла, 32 перекрито водопостачання:

  • Провулок 5 Парниковий — вулиця Євгенія Логінова (Крилова);
  • Індустріальна — вулиця Євгенія Логінова.

Також через ремонт на вулиці Богородичній, 26 перекрито водопостачання від вулиці Кузнецької до Ліскової по Богородичній.

Крім того для виконання ремонту на вулиці Безіменна, 97-99 перекрили водопостачання на вулиці Безіменна, 87-99.

Нагадаємо, директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко озвучив три прогнози, коли у місто можуть повернути прісну воду.

Він уточнив, що наразі кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва ще не виділили фінансування цих робіт ще не підтвердили ні донори, ні держава. 

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