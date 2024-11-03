В частині Миколаєва через ремонт мереж до вечора не буде води: адреси
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- Марія Хаміцевич
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12:30, 03 листопада, 2024
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У неділю, 3 листопада, частина мікрорайону Ліски у Миколаєві залишилася без водопостачання. Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 17.00.
Про це повідомили в «Миколаївводоканал».
Вказується, що для виконання ремонту на вулиці Біла, 32 перекрито водопостачання:
- Провулок 5 Парниковий — вулиця Євгенія Логінова (Крилова);
- Індустріальна — вулиця Євгенія Логінова.
Також через ремонт на вулиці Богородичній, 26 перекрито водопостачання від вулиці Кузнецької до Ліскової по Богородичній.
Крім того для виконання ремонту на вулиці Безіменна, 97-99 перекрили водопостачання на вулиці Безіменна, 87-99.
Нагадаємо, директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко озвучив три прогнози, коли у місто можуть повернути прісну воду.
Він уточнив, що наразі кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва ще не виділили —фінансування цих робіт ще не підтвердили ні донори, ні держава.
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