  • неділя

    10 листопада, 2024

  • 6.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 10 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 6.2° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Мер Москви заявив, що у передмісті Москви збили 25 безпілотників

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що вранці 10 листопада нібито у передмісті російської столиці нібито збили 25 безпілотників.

Про це він написав у Telegram.

О 7:37 Сергій Собянін зазначив, що російська ППО відбила атаку двох безпілотників у Раменському міському окрузі, які нібито прямували до Москви. За попередніми даними, уламки не завдали руйнувань, постраждалих немає. Пізніше, о 7:43, він повідомив про ще два збиті безпілотники в тому ж окрузі.

Також Собянін додав, що ще вісім дронів були знищені силами ППО Міноборони у районах Раменське, Домодєдово та Коломна. Фахівці екстрених служб працюють на місцях падіння уламків. Станом на 8:10 мер Москви заявив, що ППО продовжує працювати, і начебто було збито ще п'ять безпілотників у Раменському та Домодєдовському округах. О 8:35 мер Москви, за даними Сергія Собяніна, кількість безпілотників зросла до 25.

Тим часом, телеграм-канали повідомляють про наслідки атаки: у підмосковному селищі Софіїне горять два житлові будинки, а також зареєстровано пожежу в районі Кратове під Жуковським.

Міністерство оборони РФ заявило, що за минулу ніч їхня ППО нібито знищила 23 українські безпілотники, зокрема 17 над Брянською областю, три над Ростовською, два над Білгородською та один над Курською областями.

Нагадаємо, що у ніч на 10 листопада Сили ППО збили в небі над Миколаївською областю один БпЛА типу «Shahed 131/136».

Останні новини про: Війна в Україні

Україна вже виготовила понад 100 ракет, — Зеленський
Японія передала спецтехніку для комунальних підприємств Херсона
Вночі над Миколаївщиною збили «Шахед»
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві шукають донора, який за ₴15 млн капітально відремонтує Каскадний сквер

Юлія Бойченко
новини

«Почути, щоб почати»: у Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Голубʼятникової

Даріна Мельничук
новини

Які бувають типи мін і як їх розрізняти? Розповідаємо

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві планують відновити будівництво тролейбусної лінії в Корабельний район

Аліна Квітко
новини

Росіянину, який наказав облити паливом жительку Миколаївщини, щоб побачити як горить «мати укропа», оголосили підозру

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Вночі над Миколаївщиною збили «Шахед»
Японія передала спецтехніку для комунальних підприємств Херсона
Україна вже виготовила понад 100 ракет, — Зеленський

Вночі над Миколаївщиною збили «Шахед»

Олена Козубовська

Підприємців запрошують на онлайн-зустріч з керівником Миколаївського обласного центру зайнятості

У Миколаєві шукають донора, який за ₴15 млн капітально відремонтує Каскадний сквер

Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонтні роботи

У Миколаєві вдруге не змогли знайти підрядника для декомунізації меморіалу Ольшанців за ₴672 тис.

СУСПІЛЬСТВО

Олена Козубовська