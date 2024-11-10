Мер Москви заявив, що у передмісті Москви збили 25 безпілотників

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що вранці 10 листопада нібито у передмісті російської столиці нібито збили 25 безпілотників.

Про це він написав у Telegram.

О 7:37 Сергій Собянін зазначив, що російська ППО відбила атаку двох безпілотників у Раменському міському окрузі, які нібито прямували до Москви. За попередніми даними, уламки не завдали руйнувань, постраждалих немає. Пізніше, о 7:43, він повідомив про ще два збиті безпілотники в тому ж окрузі.

Також Собянін додав, що ще вісім дронів були знищені силами ППО Міноборони у районах Раменське, Домодєдово та Коломна. Фахівці екстрених служб працюють на місцях падіння уламків. Станом на 8:10 мер Москви заявив, що ППО продовжує працювати, і начебто було збито ще п'ять безпілотників у Раменському та Домодєдовському округах. О 8:35 мер Москви, за даними Сергія Собяніна, кількість безпілотників зросла до 25.

Тим часом, телеграм-канали повідомляють про наслідки атаки: у підмосковному селищі Софіїне горять два житлові будинки, а також зареєстровано пожежу в районі Кратове під Жуковським.

Міністерство оборони РФ заявило, що за минулу ніч їхня ППО нібито знищила 23 українські безпілотники, зокрема 17 над Брянською областю, три над Ростовською, два над Білгородською та один над Курською областями.

Нагадаємо, що у ніч на 10 листопада Сили ППО збили в небі над Миколаївською областю один БпЛА типу «Shahed 131/136».