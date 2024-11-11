  • понеділок

    11 листопада, 2024

  • 4.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 4.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Кривому Розі збільшилося число постраждалих після ворожого удару: серед них є діти

Наслідки ранкової втаки на Кпивий Ріг. Фото: ДСНСНаслідки ранкової втаки на Кпивий Ріг. Фото: ДСНС

У Кривому Розі число постраждалих внаслідок прямого влучання російської ракети в п’ятиповерхівку зросло до восьми. Серед постраждалих є двоє дітей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«У Кривому Розі постраждали двоє дітей. 10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості», – написав він.

Олександр Вілкул долав, що порадували вже вісім. За його словами, під завалами можуть перебувати ще люди.

Наслідки ранкової втаки на Кпивий Ріг. Фото: ДСНСНаслідки ранкової втаки на Кпивий Ріг. Фото: ДСНС
Наслідки ранкової втаки на Кпивий Ріг. Фото: ДСНСНаслідки ранкової втаки на Кпивий Ріг. Фото: ДСНС
Наслідки ранкової втаки на Кпивий Ріг. Фото: ДСНСНаслідки ранкової втаки на Кпивий Ріг. Фото: ДСНС
Наслідки ранкової втаки на Кпивий Ріг. Фото: ДСНСНаслідки ранкової втаки на Кпивий Ріг. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вранці 11 листопада російські війська атакували Кривий Ріг. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Відомо про чотирьох постраждалих

Останні новини про: Війна в Україні

Миколаївщина залишається однією з найзамінованіших територій України
Удар дронів по Миколаєву: в місті оголосили День жалоби за загиблими
У Путіна назвали неправдивою інформацію про розмову з Трампом
Реклама

Читайте також:

новини

Удар дронів по Миколаєву: в місті оголосили День жалоби за загиблими

Олена Козубовська
новини

«Економіка оживе», — у «Нібулоні» пояснили, чим допоможе Миколаєву розмінування акваторії Південного Бугу

Юлія Бойченко
новини

Пішов з життя відомий миколаївський режисер і культурний діяч Дмитро Криворучко

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві шукають донора, який за ₴15 млн капітально відремонтує Каскадний сквер

Юлія Бойченко
новини

«Почути, щоб почати»: у Миколаєві відкрили виставку херсонської художниці Голубʼятникової

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

У Путіна назвали неправдивою інформацію про розмову з Трампом
Удар дронів по Миколаєву: в місті оголосили День жалоби за загиблими
Миколаївщина залишається однією з найзамінованіших територій України

У Путіна назвали неправдивою інформацію про розмову з Трампом

«Повернулись до залякування мирних», — Кім про сьогоднішній обстріл Миколаєва

1 година тому

У Миколаєві відбудеться допрем'єрний показ фільму «Редакція» про сучасні українські медіа

Головне сьогодні