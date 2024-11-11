У Кривому Розі збільшилося число постраждалих після ворожого удару: серед них є діти

Наслідки ранкової втаки на Кпивий Ріг. Фото: ДСНС

У Кривому Розі число постраждалих внаслідок прямого влучання російської ракети в п’ятиповерхівку зросло до восьми. Серед постраждалих є двоє дітей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«У Кривому Розі постраждали двоє дітей. 10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості», – написав він.

Олександр Вілкул долав, що порадували вже вісім. За його словами, під завалами можуть перебувати ще люди.

Наслідки ранкової втаки на Кпивий Ріг. Фото: ДСНС

Наслідки ранкової втаки на Кпивий Ріг. Фото: ДСНС

Наслідки ранкової втаки на Кпивий Ріг. Фото: ДСНС

Наслідки ранкової втаки на Кпивий Ріг. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вранці 11 листопада російські війська атакували Кривий Ріг. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Відомо про чотирьох постраждалих