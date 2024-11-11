У Кривому Розі збільшилося число постраждалих після ворожого удару: серед них є діти
-
- Альона Коханчук
-
•
-
13:50, 11 листопада, 2024
-
У Кривому Розі число постраждалих внаслідок прямого влучання російської ракети в п’ятиповерхівку зросло до восьми. Серед постраждалих є двоє дітей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
«У Кривому Розі постраждали двоє дітей. 10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості», – написав він.
Олександр Вілкул долав, що порадували вже вісім. За його словами, під завалами можуть перебувати ще люди.
Нагадаємо, що вранці 11 листопада російські війська атакували Кривий Ріг. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Відомо про чотирьох постраждалих
Останні новини про: Війна в Україні