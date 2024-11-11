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Ворог атакував Кривий Ріг: зруйновано під’їзд багатоповерхівки

Російські війська атакували Кривий Ріг. Ілюстративне фото з відкритих джерелРосійські війська атакували Кривий Ріг. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вранці 11 листопада російські війська атакували Кривий Ріг. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Відомо про чотирьох постраждалих

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

У багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів.

Сергій Лисак зазначив, що під завалами можуть знаходитися люди.

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«На зараз відомо про чотирьох постраждалих. Одна людина госпіталізована. Решті - надали допомогу на місці», — додав він.

Нічний обстріл Миколаєва 11 листопада

Перші звуки вибухів в Миколаєві почали чути близько 1:40. Повітряні сили повідомили, що в місті знаходиться ворожий безпілотник. Станом на 02:36 влада заявила, що через обстріл сталось кілька пожеж в житлових будинках. Тоді повідомили, що внаслідок дронової атаки по Миколаєву загинули чотири людини.

Під ранок миколаївські рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Кількість загиблих зросла до пʼяти. О 06:24 пошуково-рятувальна операція була завершена.

Через нічний обстріл, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про прорив тепломережі у місті, через що є відключення від теплопостачання та газопостачання.

Також у Миколаєві та області ввели аварійні графіки відключень після нічних обстрілів. Станом на ранок без світла шість черг споживачів.

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