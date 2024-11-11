Армія РФ використовує фальшиві дрони — два з них упали на території Молдови

Російські фальшиві дрони. Фото: Головне управління розвідки

Росія почала масово використовувати фальш-дрони, щоб перевантажити українську ППО та відволікти увагу під час повітряних атак. Дві «пародії» упали на території Молдови 10 листопада.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Протягом жовтня 2024 року РФ запустила по Україні понад 2000 безпілотників. Майже половина — приманки або фальш-цілі.

«Пародія» — це один з головних дронів-приманок, які російські військові масово застосовують у повітряних атаках.

Зазначається, що фальш-дрони не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за «Shahed», але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх.

Російські фальшиві дрони. Фото: Головне управління розвідки

Дослідження російської «пародії» показало, що модуль її польотного контролера містить компоненти, виготовлені компаніями з Китаю (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).

Нагадаємо, турецька компанія Baykar планує завершити будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні до серпня 2025 року.