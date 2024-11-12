У Миколаєві суд ймовірно вперше виправдав обвинувачену у держзраді — її підозрювали у здачі росіянам українських військових

Жінку звільнили з-під варти прямо у залі суду 8 листопада, фото: МІПЛ

У Миколаєві суд виправдав обвинувачену державній зраді 54-річну Світлану Оголь. Її підозрювали у передачі російським військам інформації щодо українських військовослужбовців.

Про це йдеться у тексті вироку Ленінського районного суду від 8 листопада, пишуть «МикВісті».

Світлана Оголь — жителька села Кашперо-Миколаївка у Баштанському районі Миколаївської області. Населений пункт перебував під контролем російської армії всього 12 днів з 4 по 16 березня.

Росіяни запровадили комендантську годину та заборонили місцевим покидати домівки протягом усього часу їх перебування у населеному пункті у вечірній час. Однак з числа мешканців вони намагались знайти інформаторів, які могли надати дані про учасників АТО та проукраїнськи налаштованих жителів.

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За даними слідства, однією з тих, хто погодився на співпрацю, виявилась Світлана Оголь. За це вона отримала від окупантів 500 гривень та дозвіл на пересування по селу.

На суді жінка повідомляла, що зустріла росіян лише 8 березня, коли ті почали обшук будинків, розшукуючи диверсантів. Вона на той момент перебувала у будинку своїх сусідів і лише 9 березня, коли вона збиралась додому, до неї підійшов кадирівець, який ймовірно і поклав їй до кишені гроші, бо сама вона цього точно не памʼятала.

Також вона зазначила, що крім цього епізоду напряму з військовими більше не спілкувалась, крім випадків перевірки документів.

Інформацію щодо перебування солдат Збройних сил України в селі, та те, що вона ночувала з військовослужбовцями РФ в будинку однієї з сусідок, яку перед тим вигнала, Оголь заперечила.

— Староста попередила, що б казала на питання, де чоловіки: на заробітках у Польщі. І вона так одного разу відповіла, коли руські солдати запитали її, — йдеться у тексті вироку.

Про те, що окупанти дали їй дозвіл для пересування вдень селом, вона також заперечила, бо так само, як і всі, носила білу повʼязку. Коли 14 березня росіяни почали відступати, то залишили своє майно, у тому числі пайки, які вона та її сусіди розбирали додому. Наступного дня одна з сусідок разом зі своїм чоловіком та українськими солдатами покликали Оголь на двір, і та прилюдно звинуватила Оголь у здачі росіянам списків.

У той же день її затримали та повезли до Кіровограду.

Вже під час допитів свідків на суді жоден із них напряму не вказав, що Світлана Оголь дійсно передавала росіянам якісь дані.

Зокрема жінка, яка обвинуватила її у співпраці з росіянами, на суді повідомили, що її чоловіка та інших їх сусідів росіяни забрали на допит у школу.

Російські солдати сказали чоловікові, що Оголь може повідомляти інформацію про людей, які негативно висловлюються про російських військових. Її бачили в компанії військових, і, за словами солдатів, вона розпивала з ними спиртне та отримувала від них цигарки. Селяни посилались на слова росіян, що Оголь нібито працює на них.

— Після звільнення села вона (свідок, — прим.) на фоні обурення в присутності українських солдат запитала, навіщо вона це робила, а та у відповідь сказала: «а що б ти робила?», у відповідь на це вона застосувала силу, — йдеться у тексті вироку.

Однак суд зазначає, що покази свідків, які базуються на словах російських військових, не можуть вважатися обґрунтованими доказами вини. А отримання 500 гривень не розглядається як акт співпраці, оскільки доказів, що вони були винагородою за дії проти України, немає, вказує суд. Відтак сумніви щодо доведеності вини жінки тлумачаться на її користь.

Світлану Оголь визнали невинуватою у вчиненні інкримінованого злочину та звільнили з-під варти.

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