У Молдові за три дні знайшли третій російський дрон: МЗС висловило протест
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- Анна Гакман
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20:21, 12 листопада, 2024
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У Молдові продовжують фіксувати інциденти з російськими безпілотниками — черговий дрон знайшли на околиці села Кошерниця в Кріуленському районі.
Про це повідомляє поліція Республіки Молдова.
Зазначимо, це вже третій випадок за три дні, коли на молдовську територію потрапляє російський безпілотник.
«Інформацію негайно повідомили до компетентних органів, а в районі падіння дрона доступ громадян обмежили. На місці події працюють усі спецслужби, комплексно обстежити літак мають працівники вибухотехнічної частини Центру техніко-криміналістичних та криміналістичних експертиз», – йдеться у повідомленні.
Згодом, Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла РФ у Кишиневі та вручило йому ноту протесту. У документі, окрім падіння дронів, засуджується також втручання Росії у внутрішні вибори країни.
Раніше ми повідомляли, що Росія почала масово використовувати фальш-дрони, щоб перевантажити українську ППО та відволікти увагу під час повітряних атак. Дві «пародії» упали на території Молдови 10 листопада.
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