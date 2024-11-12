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У Молдові за три дні знайшли третій російський дрон: МЗС висловило протест

У Молдові знову знайшли російський безпілотник, фото: Poliția Republicii MoldovaУ Молдові знову знайшли російський безпілотник, фото: Poliția Republicii Moldova

У Молдові продовжують фіксувати інциденти з російськими безпілотниками — черговий дрон знайшли на околиці села Кошерниця в Кріуленському районі.

Про це повідомляє поліція Республіки Молдова.

Зазначимо, це вже третій випадок за три дні, коли на молдовську територію потрапляє російський безпілотник.

«Інформацію негайно повідомили до компетентних органів, а в районі падіння дрона доступ громадян обмежили. На місці події працюють усі спецслужби, комплексно обстежити літак мають працівники вибухотехнічної частини Центру техніко-криміналістичних та криміналістичних експертиз», – йдеться у повідомленні.

Згодом, Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла РФ у Кишиневі та вручило йому ноту протесту. У документі, окрім падіння дронів, засуджується також втручання Росії у внутрішні вибори країни.

Раніше ми повідомляли, що Росія почала масово використовувати фальш-дрони, щоб перевантажити українську ППО та відволікти увагу під час повітряних атак. Дві «пародії» упали на території Молдови 10 листопада.

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