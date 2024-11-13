Росія з FPV–дронів обстріляла Миколаївщину: пошкоджено два приватні будинки та автомобіль
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- Марія Хаміцевич
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8:16, 13 листопада, 2024
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Вчора, 12 листопада, об 11:40 та 11:42 російська армія атакувала FPV–дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У результаті обстрілів в селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки та автомобіль. Постраждалих серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що під час обстрілу Миколаєва у ніч на 11 листопада російські військові використали термобаричний тип заряду «Шахеда». За його словами, росіяни «повернулись до залякування мирних».
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