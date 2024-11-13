Росія з FPV–дронів обстріляла Миколаївщину: пошкоджено два приватні будинки та автомобіль

Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада. Фото: Сергій Овчаришин «МикВісті»

Вчора, 12 листопада, об 11:40 та 11:42 російська армія атакувала FPV–дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У результаті обстрілів в селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки та автомобіль. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що під час обстрілу Миколаєва у ніч на 11 листопада російські військові використали термобаричний тип заряду «Шахеда». За його словами, росіяни «повернулись до залякування мирних».