«Повернулись до залякування мирних», — Кім про сьогоднішній обстріл Миколаєва

Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада. Фото: Сергій Овчаришин «МикВісті»

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що під час обстрілу Миколаєва у ніч на 11 листопада російські військові використали термобаричний тип заряду «Шахеда».

Це говорить про те, що окупанти цілеспрямовано били по житловим кварталам міста, пояснив Віталій Кім в ефірі телемарафону, пишуть «МикВісті».

— На мою особисту думку, росіяни, як і рік тому, почали використовувати тактику залякування мирних людей. Чому я роблю такі висновки? Тому що в сьогоднішньому «Шахеді», ймовірно, заряд був іншого типу – термобаричний. Він був націлений виключно на житловий масив для того, щоб завдати більше пошкоджень саме їм. Тобто вони використовують спеціальну вибухівку, яка завдає маленьку, але дуже об'ємну шкоду. Я так розумію, така ж історія з Кривим Рогом та іншими містами України. Це відбувається для того, щоб підвищити соціальний стрес, напругу та тероризувати мирне населення, – розповів Віталій Кім.

Він також закликав миколаївців реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

— Моя рекомендація – реагувати зараз на тривоги, особливо в прифронтових містах, де загроза є більшою, тому що цілями можуть бути саме цивільні квартали, – додав він.

Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада. Фото: Сергій Овчаришин «МикВісті»

Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада. Фото: Сергій Овчаришин «МикВісті»

Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада. Фото: Сергій Овчаришин «МикВісті»

Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада. Фото: Сергій Овчаришин «МикВісті»

Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада. Фото: Сергій Овчаришин «МикВісті»

Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада. Фото: Сергій Овчаришин «МикВісті»

Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада. Фото: Сергій Овчаришин «МикВісті»

Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада. Фото: Сергій Овчаришин «МикВісті»

Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада. Фото: Сергій Овчаришин «МикВісті»

Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада. Фото: Сергій Овчаришин «МикВісті»

Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада. Фото: Сергій Овчаришин «МикВісті»

Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада. Фото: Сергій Овчаришин «МикВісті»

Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада. Фото: Сергій Овчаришин «МикВісті»

Нічний обстріл Миколаєва 11 листопада

Перші звуки вибухів в Миколаєві почали чути близько 1:40. Повітряні сили повідомили, що в місті знаходиться ворожий безпілотник. Станом на 02:36 влада заявила, що через обстріл сталось кілька пожеж в житлових будинках. Тоді повідомили, що внаслідок дронової атаки по Миколаєву загинули чотири людини.

Під ранок миколаївські рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Кількість загиблих зросла до пʼяти. О 06:24 пошуково-рятувальна операція була завершена.

Через нічний обстріл, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про прорив тепломережі у місті, через що є відключення від теплопостачання та газопостачання.

Також у Миколаєві та області ввели аварійні графіки відключень після нічних обстрілів. Станом на ранок без світла шість черг споживачів.