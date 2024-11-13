  • середа

    13 листопада, 2024

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 13 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині запустили ще одне соціальне таксі

«Соціальне таксі», фото: Олександр Прокудін«Соціальне таксі», фото: Олександр Прокудін

У Херсонській області розширюють проєкт «Соціальне таксі» — для зручності маломобільних жителів та людей з інвалідністю на маршрут вийшла ще одна спеціально облаштована машина.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

«Для багатьох жителів Херсонщини, які не можуть пересуватися самостійно, проєкт «Дорога життя Південь» — це не просто транспорт, а можливість жити більш повноцінно. Крім цього, машини будуть корисні під час евакуації людей з небезпечних громад», — повідомив Олександр Прокудін. 

Нагадаємо, за пів року понад 400 людей з інвалідністю скористалися безкоштовними перевезеннями у Херсонській області. Люди можуть дістатися до лікарень, ЦНАПів, банків, державних або комунальних установ для оформлення необхідних документів.

Читайте також статтю «МикВісті» «Місто бар’єрів: Чи готовий Миколаїв до сучасних викликів?».

Останні новини про: Херсонщина

Херсонщина отримала п’ять автомобілів з Литви
Внаслідок обстрілу передмістя Херсона виникла пожежа у житловому будинку
На Херсонщині росіяни атакували швидку під час евакуації поранених
Реклама

Читайте також:

новини

«16 градусів в квартирах»: жителі будинку в Інгульському районі Миколаєва поскаржились на відсутність опалення

Володимир Коваль
новини

На підтримку дітей-сиріт у 2025-2027 роках у Миколаєві планують витратити ₴13,2 млн

Олена Козубовська
новини

Очаківські захисники потребують дрони Mavic 3 для аеророзвідки на окупованій Кінбурнській косі

Юлія Бойченко
новини

У бюджет Миколаєва на 2025 рік пропонують закласти ₴30 млн на дооблаштування сортувальної станції — без фінансування проєкт можуть «заморозити»

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві суд ймовірно вперше виправдав обвинувачену у держзраді — її підозрювали у здачі росіянам українських військових

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Херсонщина

На Херсонщині росіяни атакували швидку під час евакуації поранених
Внаслідок обстрілу передмістя Херсона виникла пожежа у житловому будинку
Херсонщина отримала п’ять автомобілів з Литви

Нерухомість на понад $300 тис.: журналісти знайшли у керівниці миколаївської МСЕК три незадекларовані квартири

Аліса Мелік-Адамян

Гроші на «тисячу від держави» візьмуть із Фонду безробіття, — голова бюджетного комітету

Що треба знати про міни?

Держекоінспекція відзвітувала, що оштрафувала миколаївця за продаж 3 кг раків на стихійному ринку