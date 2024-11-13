На Херсонщині запустили ще одне соціальне таксі

«Соціальне таксі», фото: Олександр Прокудін

У Херсонській області розширюють проєкт «Соціальне таксі» — для зручності маломобільних жителів та людей з інвалідністю на маршрут вийшла ще одна спеціально облаштована машина.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Для багатьох жителів Херсонщини, які не можуть пересуватися самостійно, проєкт «Дорога життя Південь» — це не просто транспорт, а можливість жити більш повноцінно. Крім цього, машини будуть корисні під час евакуації людей з небезпечних громад», — повідомив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, за пів року понад 400 людей з інвалідністю скористалися безкоштовними перевезеннями у Херсонській області. Люди можуть дістатися до лікарень, ЦНАПів, банків, державних або комунальних установ для оформлення необхідних документів.

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