Російські війська атакували громаду в Миколаївській області FPV-дронами
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- Аліса Мелік-Адамян
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7:20, 14 листопада, 2024
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У Миколаївській області впродовж доби 13 листопада сталось три атаки дронами типу FPV.
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Під обстрілом вкотре була Куцурубська громада. Зазначається, що обстріли відбулися о 10:25, 10:59 та 12:17. Внаслідок цих атак постраждалих немає.
Зазначимо, що Куцурубська громада перебуває під вогнем російської армії майже щодня. Найбільше страждають села Солончаки та Дмитрівка, яких обстрілюють з артилерії та FPV–дронів.
Нагадаємо, що до цього 12 листопада російська армія двічі обстріляла Куцурубську громаду Миколаївщини.
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