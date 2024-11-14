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Російські війська атакували громаду в Миколаївській області FPV-дронами

Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада, фото: «МикВісті»Руйнування у приватному секторі внаслідок удару РФ по Миколаєву 11 листопада, фото: «МикВісті»

У Миколаївській області впродовж доби 13 листопада сталось три атаки дронами типу FPV.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Під обстрілом вкотре була Куцурубська громада. Зазначається, що обстріли відбулися о 10:25, 10:59 та 12:17. Внаслідок цих атак постраждалих немає.

Зазначимо, що Куцурубська громада перебуває під вогнем російської армії майже щодня. Найбільше страждають села Солончаки та Дмитрівка, яких обстрілюють з артилерії та FPV–дронів.

Нагадаємо, що до цього 12 листопада російська армія двічі обстріляла  Куцурубську громаду Миколаївщини.

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