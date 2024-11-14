  • четвер

    14 листопада, 2024

  • 4.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 4.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Отруєння грибами: двоє чоловіків у реанімації Первомайської лікарні

У Первомайську двох чоловіків госпіталізували з підозрою на отруєння грибами. Ілюстраційне фото з відкритих джерелУ Первомайську двох чоловіків госпіталізували з підозрою на отруєння грибами. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Ввечері 13 листопада до реанімаційного відділення Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні доставили двох чоловіків із попереднім діагнозом отруєння грибами.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Миколаївській області.

Як з'ясувалося, випадки отруєння не пов'язані між собою. Перший постраждалий, 21-річний чоловік, збирав гриби в лісі поблизу села Катеринка та відчув погіршення самопочуття наступного дня після їх вживання. Другий чоловік, 61-річний мешканець, збирав гриби в селі Луканівка. Йому стало зле вже наступного дня, але звернувся за медичною допомогою лише через декілька днів.

Наразі обидва чоловіки перебувають у реанімації, де їм надається необхідна медична допомога, а остаточний діагноз ще встановлюється. 

Рятувальники закликають грибників дотримуватись обережності при збиранні та вживанні грибів, особливо в регіоні Первомайщини, де отруєння грибами трапляються регулярно.

Раніше до первомайської лікарні 4 листопада потрапив чоловік, який отруївся грибами. Зʼясувалось, що він сам збирав гриби у лісі.

Останні новини про: ДСНС

Сумські сапери-кінологи та бельгійські вівчарки допомагають розміновувати Миколаївщину
Рятувальники дев'ять разів за добу гасили пожежі на Миколаївщині: горіли будинки та автомобіль
Рятувальники деблокували тіло пʼятого загиблого у Миколаєві: пошукову операцію завершено
Реклама

Читайте також:

новини

«16 градусів в квартирах»: жителі будинку в Інгульському районі Миколаєва поскаржились на відсутність опалення

Володимир Коваль
новини

На підтримку дітей-сиріт у 2025-2027 роках у Миколаєві планують витратити ₴13,2 млн

Олена Козубовська
новини

Очаківські захисники потребують дрони Mavic 3 для аеророзвідки на окупованій Кінбурнській косі

Юлія Бойченко
новини

У бюджет Миколаєва на 2025 рік пропонують закласти ₴30 млн на дооблаштування сортувальної станції — без фінансування проєкт можуть «заморозити»

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві суд ймовірно вперше виправдав обвинувачену у держзраді — її підозрювали у здачі росіянам українських військових

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: ДСНС

Рятувальники деблокували тіло пʼятого загиблого у Миколаєві: пошукову операцію завершено
Рятувальники дев'ять разів за добу гасили пожежі на Миколаївщині: горіли будинки та автомобіль
Сумські сапери-кінологи та бельгійські вівчарки допомагають розміновувати Миколаївщину

Прокуратура через суд намагається скасувати продаж Південноукраїнського асфальто-бетонного заводу

Альона Коханчук

Деякі будинки Миколаєва до завтра будуть без води: адреси

Жителі будинку в Інгульському районі Миколаєва поскаржились на відсутність опалення