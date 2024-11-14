Отруєння грибами: двоє чоловіків у реанімації Первомайської лікарні

У Первомайську двох чоловіків госпіталізували з підозрою на отруєння грибами. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Ввечері 13 листопада до реанімаційного відділення Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні доставили двох чоловіків із попереднім діагнозом отруєння грибами.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Миколаївській області.

Як з'ясувалося, випадки отруєння не пов'язані між собою. Перший постраждалий, 21-річний чоловік, збирав гриби в лісі поблизу села Катеринка та відчув погіршення самопочуття наступного дня після їх вживання. Другий чоловік, 61-річний мешканець, збирав гриби в селі Луканівка. Йому стало зле вже наступного дня, але звернувся за медичною допомогою лише через декілька днів.

Наразі обидва чоловіки перебувають у реанімації, де їм надається необхідна медична допомога, а остаточний діагноз ще встановлюється.

Рятувальники закликають грибників дотримуватись обережності при збиранні та вживанні грибів, особливо в регіоні Первомайщини, де отруєння грибами трапляються регулярно.

Раніше до первомайської лікарні 4 листопада потрапив чоловік, який отруївся грибами. Зʼясувалось, що він сам збирав гриби у лісі.