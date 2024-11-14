Видавав себе за військового: експодатківця Житомирщини підозрюють у незаконному отриманні зарплати

ДБР повідомило підозру експодатківця Житомирщини. Фото пресслужба ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику одного з управлінь Державної податкової служби у Житомирській області. За даними слідства чоловік видавав себе за військовослужбовця та два роки незаконно отримував зарплату.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що чоловік уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади у червні 2022 року, але на службу так і не з’явився. Проте, це дало йому можливість звільнитись від виконання посадових обов’язків та залишитись у рідному місті.

За цей час експодатківець отримав близько 700 тисяч гривень зарплати, попри відсутність на роботі. Наразі його звільнили з посади та підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом обману в умовах воєнного стану (частина 4 статті 190 КК України). Йому загрожує до 8 років тюрми.

«У ході слідства буде дана правова оцінка діям посадових осіб ГУ ДПС, які допустили вказаний факт, адже посадовці жодного разу не перевіряли реальність проходження ним служби у вищевказаному добровольчому формуванні», — говориться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Також буде ініційоване відшкодування державі завданих збитків.

Раніше повідомлялось, що менеджмент однієї з найбільших нафтопереробних компаній України підозрюють у привласненні майже 5,8 мільярда гривень за допомогою фіктивних контрактів.