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Вбив та спалив односельчанина через сварку: поліція затримала жителя Одещини

На Одещині у лісопосадці виявили понівечене та обгоріле тіло людини. Фото: НацполіціяНа Одещині у лісопосадці виявили понівечене та обгоріле тіло людини. Фото: Нацполіція

У лісопосадці на території Балтської громади виявили понівечене та обгоріле тіло людини.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За інформацією поліцейських, вбили 49-річного місцевого жителя. За попереднім висновком, смерть чоловіка настала від отриманої проникаючої колото-різаної рани грудей з ушкодженням серця.

«Напередодні додому до вбитого приходив раніше судимий 29-річний односельчанин. Чоловіки разом вживали алкогольні напої, після чого між ними виникла сварка. Під час суперечки гість ударив ножем у груди товаришу, від якого той загинув на місці», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний вивіз тіло в лісовий масив, де понівечив його і підпалив, аби приховати сліди злочину та ускладнити ідентифікацію померлого.

На Одещині у лісопосадці виявили понівечене та обгоріле тіло людини. Фото: НацполіціяНа Одещині у лісопосадці виявили понівечене та обгоріле тіло людини. Фото: Нацполіція
На Одещині у лісопосадці виявили понівечене та обгоріле тіло людини. Фото: НацполіціяНа Одещині у лісопосадці виявили понівечене та обгоріле тіло людини. Фото: Нацполіція
На Одещині у лісопосадці виявили понівечене та обгоріле тіло людини. Фото: НацполіціяНа Одещині у лісопосадці виявили понівечене та обгоріле тіло людини. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали чоловіка в процесуальному порядку та повідомили про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, що передбачає частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує увʼязнення до 15 років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Нагадаємо, у Миколаївському районі поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у побитті знайомого до смерті. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення.

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