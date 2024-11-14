  • четвер

    14 листопада, 2024

  • 4.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 4.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині вантажний потяг травмував 69-річну жінку: триває слідство

На Одещині вантажний потяг травмував 69-річну жінку, фото: НацполіціяНа Одещині вантажний потяг травмував 69-річну жінку, фото: Нацполіція

Вчора ввечері, 13 листопада, близько 22:00, на залізничному шляху між станціями «Чорноморська» та «Кремидівка» вантажний потяг наїхав на 69-річну жительку Одещини.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За словами машиніста, він помітив жінку на коліях, подав звукові та світлові сигнали й намагався зупинити потяг, застосувавши екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення не вдалося. Постраждала отримала перелом ноги і була госпіталізована. 

«Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяли велику матеріальну шкоду. Триває слідство. Встановлюються повні обставини події», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині двоє громадян обіцяли допомогти військовозобов’язаному ухилитися від призову за 17 тисяч доларів. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.  

Останні новини про: Одещина

В Одесі чоловік спробував накласти на себе руки після обшуку поліції
«єОселя»: Одеська область посіла четверте місце в Україні за кількістю виданих кредитів
Зняття з військового обліку за $17 тисяч: на Одещині викрили двох громадян у корупційній схемі
Реклама

Читайте також:

новини

МОН анулювало ліцензію «Миколаївської політехніки» після перевірки

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Очакові хочуть перевиховувати домашніх тиранів: для цього запровадять програму погодинних занять

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві жителям дому на Космонавтів подали тепло після двох тижнів відсутності

Володимир Коваль
новини

«16 градусів в квартирах»: жителі будинку в Інгульському районі Миколаєва поскаржились на відсутність опалення

Володимир Коваль
новини

На підтримку дітей-сиріт у 2025-2027 роках у Миколаєві планують витратити ₴13,2 млн

Олена Козубовська

Останні новини про: Одещина

Зняття з військового обліку за $17 тисяч: на Одещині викрили двох громадян у корупційній схемі
«єОселя»: Одеська область посіла четверте місце в Україні за кількістю виданих кредитів
В Одесі чоловік спробував накласти на себе руки після обшуку поліції

«Завжди хочеться більше». Що думають про відновлення під час війни у Миколаєві?

Що треба знати про міни?

3 години тому

На Південноукраїнській АЕС планують побудувати два нових енергоблоки

Головне сьогодні