На Одещині вантажний потяг травмував 69-річну жінку: триває слідство

На Одещині вантажний потяг травмував 69-річну жінку, фото: Нацполіція

Вчора ввечері, 13 листопада, близько 22:00, на залізничному шляху між станціями «Чорноморська» та «Кремидівка» вантажний потяг наїхав на 69-річну жительку Одещини.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За словами машиніста, він помітив жінку на коліях, подав звукові та світлові сигнали й намагався зупинити потяг, застосувавши екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення не вдалося. Постраждала отримала перелом ноги і була госпіталізована.

«Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяли велику матеріальну шкоду. Триває слідство. Встановлюються повні обставини події», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині двоє громадян обіцяли допомогти військовозобов’язаному ухилитися від призову за 17 тисяч доларів. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.