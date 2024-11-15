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Експосадовець задекларував понад $60 млн: прокуратура почала розслідування

У експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба Офісу генерального прокурораУ експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба Офісу генерального прокурора

На Полтавщині колишній працівник Державної казначейської служби вказав у декларації понад 60 мільйонів доларів, дорогоцінні метали та коштовності. Слідчі перевіряють законність походження цих активів, зокрема досліджують можливі зв'язки з родичами, які займають посади в Росії.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора. 

За даними слідства, у декларації за 2023 рік експосадовець вказав понад 60 мільйонів доларів США та 550 тисяч гривень готівки, а також дорогоцінні метали в злитках на суму 38 мільйонів гривень. Частину цих активів він нібито отримав у спадок від батьків. Наразі правоохоронці перевіряють джерела цих коштів, у тому числі зв’язки з родичами, які займають державні посади в Росії.

В рамках досудового розслідування провели понад 30 обшуків у житлових приміщеннях, гаражах, транспортних засобах та інших об'єктах, що належать підозрюваному та його родичам. Під час обшуків були вилучені готівка, золоті монети, дорогі годинники, зброя, нагороди з Росії та інші цінні предмети.

У експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба НацполіціїУ експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба Нацполіції
У експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба НацполіціїУ експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба Нацполіції
У експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба НацполіціїУ експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба Нацполіції
У експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба НацполіціїУ експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба Нацполіції
У експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба НацполіціїУ експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба Нацполіції
У експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба НацполіціїУ експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба Нацполіції
У експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба НацполіціїУ експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба Нацполіції
У експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба НацполіціїУ експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба Нацполіції
У експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба НацполіціїУ експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба Нацполіції
У експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба НацполіціїУ експосадовця Держказначейства знайшли незадекларовані активи на мільйони доларів. Фото: пресслужба Нацполіції

Матеріали справи передані до Національного агентства з питань запобігання корупції для перевірки декларації. Після отримання результатів буде вирішено питання щодо пред'явлення підозри.

Раніше повідомлялось, що на Одещині в деклараціях посадовців виявили неточності та помилки на загальну суму 43 мільйони гривень. 

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