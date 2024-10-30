На Одещині в деклараціях посадовців виявили помилки на ₴43 мільйони

Сергій Гупяк розповів про декларації одеських посадовців. Фото: Суспільне.Одеса

На Одещині в деклараціях посадовців виявили неточності та помилки на загальну суму 43 мільйони гривень.

Про це повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Сергій Гупяк, передає «Суспільне.Одеса».

Він зазначив, що в НАЗК провели 44 перевірки із 68 запланованих. Так, у чотирьох деклараціях, посадовці не змогли пояснити походження коштів на майже 16 мільйонів гривень.

Основну частину порушень зафіксували серед депутатів місцевого самоврядування, а також у посадовців митної, податкової, міграційної служби.

«Суб'єктний склад досить різний, але найбільше це депутати місцевого самоврядування. Далі — митна, податкова сфери, міграційна служба і далі там по одному прикладу з інших сфер», — пояснив Гупяк.

Заступник голови НАЗК також повідомив про роботу агентства над новою антикорупційною стратегією на п'ять років.

«Зрозуміло, що суспільство очікує і зараз наявний запит на викриття, на посадки, на резонанс. Але НАЗК — про інше. Це про те, як закласти в тривалу перспективу саме механізми, які зменшать корупцію в державі», — розповів він.

Нагадаємо, що станом на середину вересня українські посадовці подали понад 1,2 мільйона декларацій. Половина документів заповнені з порушеннями, а в третині — виявлені помилки.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що НАЗК зафіксувало недостовірне декларування криптовалюти у декларації миколаївського чиновника на 148 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що раніше Миколаївщина увійшла в топ регіонів, де НАЗК виявили найбільше ознак порушень в деклараціях посадовців.

Що у деклараціях миколаївських посадовців за 2023 рік?

Нагадаємо, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задекларував, що володіє шістьма квартирами і двома автомобілями, а разом із дружиною зберігає готівкою понад 95 тисяч доларів і 500 тисяч гривень.

Водночас міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич подав декларацію про доходи та майно за 2023 рік: він отримав 678 тисяч гривень зарплати, а його дружина придбала три види криптовалюти.

Радники Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича задекларували свої доходи за минулий рік — торік кожен з них заробив майже більше 300 тисяч гривень заробітної плати.

Також голови фракцій Миколаївської міської ради оприлюднили заощадження і майно за 2023 рік у щорічних деклараціях. Суттєвих змін у посадовців не спостерігається, але за цей час деякі з них придбали нерухомість, транспорт та отримали фінансову допомогу.

Свої декларації також опублікували заступники очільника Миколаївської ОВА, заступники голови Херсонської ОВА та заступники міського голови Миколаєва. Зокрема, перший заступник мера Віталій Луков у декларації за 2023 рік вказав, що отримав 31 тисячу 629 гривень за виступ на онлайн-лекції в Берліні.

Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, згідно декларації за 2023 рік, отримав 862 тисячі заробітної плати. В середньому це складає 72 тисячі гривень на місяць.

Свої декларації також опублікували мер Вознесенська Євгеній Величко та мер Первомайська Олег Демченко. Вознесенський міський голова задекларував 515 тисяч гривень заробітної плати, а первомайський — 1,7 мільйона гривень заробітної плати та автівку NISSAN X-TRAIL за 10 тисяч гривень.

А начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта задекларував 14 гектарів землі, чотири автомобілі та 110 тисяч доларів готівки.

Нагадаємо, що народні депутати від фракції «Слуга Народу», які у Верховній Раді представляють інтереси мешканців Миколаївської області, подали декларації про свої доходи за 2023 рік.