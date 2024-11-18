В Одесі зростає кількість постраждалих через ракетний удар: 39 поранених та 8 загиблих
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- Світлана Іванченко
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14:24, 18 листопада, 2024
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Унаслідок російського ракетного удару по середмістю Одеси, який стався 18 листопада, зростає кількість постраждалих. Поранення отримали 39 людей, серед них четверо дітей, а також відомо про вісьмох загиблих.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Внаслідок російського ракетного удару по середмістю Одеси загинуло 8 людей, серед них медики, поліцейські, звичайні цивільні люди. Поранено 39 людей, в тому числі 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти у стані середньої ступеню важкості шпиталізовані. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані. Наші лікарі роблять все можливе та неможливе, аби зберегти життя та здоров’я кожному. Іншим постраждалим допомога була надана на місці», — повідомив він.
Керівник регіону додав, що на місці працюють екстрені служби та правоохоронці. Вони фіксують наслідки цього терористичного акту, спрямованого проти мирного населення Одещини.
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