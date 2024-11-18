В Одесі зростає кількість постраждалих через ракетний удар: 39 поранених та 8 загиблих

Наслідки ракетного удару по Одесі 18 листопада. Фото: Геннадій Труханов/Telegram

Унаслідок російського ракетного удару по середмістю Одеси, який стався 18 листопада, зростає кількість постраждалих. Поранення отримали 39 людей, серед них четверо дітей, а також відомо про вісьмох загиблих.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Внаслідок російського ракетного удару по середмістю Одеси загинуло 8 людей, серед них медики, поліцейські, звичайні цивільні люди. Поранено 39 людей, в тому числі 4 дитини віком 7, 10 та двоє 11 років. Діти у стані середньої ступеню важкості шпиталізовані. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у вкрай важкому стані. Наші лікарі роблять все можливе та неможливе, аби зберегти життя та здоров’я кожному. Іншим постраждалим допомога була надана на місці», — повідомив він.

Керівник регіону додав, що на місці працюють екстрені служби та правоохоронці. Вони фіксують наслідки цього терористичного акту, спрямованого проти мирного населення Одещини.

Наслідки ракетного удару по Одесі 18 листопада. Фото: Геннадій Труханов/Telegram