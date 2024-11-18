У Миколаєві частково перекриють рух автомобілів по вулиці Кропивницького
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- Даріна Мельничук
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15:55, 18 листопада, 2024
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З 18 листопада у Миколаєві частково перекриють рух транспорту по вулиці Кропивницького (колишня вулиця Потьомкінська, — прим.) від 3 Слобідської до парку Народний Сад.
Про це повідомили на комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».
Зазначається, що рух для автотранспорту перекриють тимчасово, про відновлення повідомлять додатково.
Однак, трамваїв за маршрутом №3 буде здійснюватись без змін — пасажири зможуть продовжити користування електротранспортом за цим маршрутом.
«Просимо всіх учасників дорожнього руху звертати увагу на попереджувальні знаки на місці проведення робіт», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, у Миколаєві планують продовжити будівництво тролейбусної лінії по проспекту Богоявленському від зупинки Авангардної до зупинки «Старофортечна».
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