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У Миколаєві частково перекриють рух автомобілів по вулиці Кропивницького

Миколаїв. Фото: «МикВісті»Миколаїв. Фото: «МикВісті»

З 18 листопада у Миколаєві частково перекриють рух транспорту по вулиці Кропивницького (колишня вулиця Потьомкінська, — прим.) від 3 Слобідської до парку Народний Сад.

Про це повідомили на комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

Зазначається, що рух для автотранспорту перекриють тимчасово, про відновлення повідомлять додатково.

Однак, трамваїв за маршрутом №3 буде здійснюватись без змін — пасажири зможуть продовжити користування електротранспортом за цим маршрутом.

«Просимо всіх учасників дорожнього руху звертати увагу на попереджувальні знаки на місці проведення робіт», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві планують продовжити будівництво тролейбусної лінії по проспекту Богоявленському від зупинки Авангардної до зупинки «Старофортечна».

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