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У Росії заявили про удар ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області

Пуск ATACMS. Джерело: Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил УкраїниПуск ATACMS. Джерело: Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України

Російське Міністерство оборони заявило, що в ніч проти 19 листопада українські військові завдали удару шістьма ракетами ATACMS по військовому об’єкту в Брянській області.

Заяву міноборони цитують російські агентства, зокрема, Іnterfax, ТАСС і «РИА Новости».

За словами російської сторони, протиповітряна оборона збила п’ять ракет ATACMS, а ще одну — пошкодила.

«Сьогодні вночі о 3:25 противником було завдано удару по об'єкту на території Брянської області шістьма балістичними ракетами. За підтвердженими даними, застосовано оперативно-тактичні ракети ATACMS американського виробництва», — йдеться в повідомленні.

Уламки ракети нібито впали на технічну територію військового об’єкта, спричинивши пожежу, яку, як стверджують, оперативно ліквідували. Водночас у заяві підкреслили, що жертв і руйнувань начебто немає.

В той же час, губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомляє лише про знищення над областю безпілотників літакового типу над регіоном. У його заяві про ракети не йшлося. Аналогічні дані наводило й Міністерство оборони РФ, зазначаючи, що над Брянською областю було збито чотири дрони.

Як повідомлялось, українські військові знищили за допомогою ATACMS арсенал з боєприпасами на Брянщині.

 

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