Українські військові знищили арсенал з північнокорейськими боєприпасами на Брянщині

На Брянщині українські військові вдарили по складу. Фото з відкритих джерел

У ніч на 19 листопада українські військові завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення російської армії поблизу міста Карачев у Брянській області.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Станом на 2 годину ночі пролунало 12 вибухів, і тривала детонація. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив удар по арсеналу, зазначивши, що він належав Головному ракетно-артилерійському управлінню російського Міноборони.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден вперше дозволив застосовувати Україні далекобійні ракети ATACMS по території Росії. Згідно зі словами чиновників, спочатку далекобійні ракети, скоріше за все, будуть використані для захисту сил Збройних сил України у Курській області.