Імітував знищення партії зерна через обстріли: підозрюється депутат Миколаївської міськради

Депутат на Миколаївщині імітував знищення партії зерна через обстріли. Фото: Офіс Генпрокурора

Депутату Миколаївської місцевої ради від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа — за життя», повідомили про підозру в шахрайстві. Чиновник імітував знищення партії зерна внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у 2022 році одне з товариств у Миколаївській області уклало з іноземною фірмою міжнародний контракт на поставку зерна сої. Тим часом депутат міськради вирішив заробити кошти та організував товариству перевалку, завантаження сої.

Окрім цього, він обіцяв допомогти оформити супровідні та митні документи, для цього депутат залучив підконтрольну йому підрядну організацію.

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У лютому 2022 році на території порту в Миколаїв підконтрольна підозрюваному фірма розпочала завантаження іноземного судна соєю.

Зазначається, що внаслідок вторгнення РФ на територію України, у Миколаєві та на території порту, завантаження судна зупинили, а екіпаж, який складався з іноземних громадян евакуювали. Користуючись ситуацією, депутат організував вивантаження частини зерна сої в приміщення складу на території порту.

«Щоб приховати злочинну діяльність, депутат організував розкидання уламків ракет, імітуючи влучання в склад ворожих снарядів та знищення зерна. В подальшому він звернувся до поліції щоб зафіксувати пошкодження», — йдеться у повідомленні.

Підозрюваний розпорядився зерном сої на власний розсуд, спричинивши товариству збитки в 23 мільйони гривень.

Депутат на Миколаївщині імітував знищення партії зерна через обстріли. Фото: Офіс Генпрокурора

Депутат на Миколаївщині імітував знищення партії зерна через обстріли. Фото: Офіс Генпрокурора

Наразі вирішується питання про обрання депутату міськради запобіжного заходу.

Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру депутату однієї із міських рад на Миколаївщині у шахрайстві в особливо великих розмірах за частиною 3 статті 27 та частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, народній депутатці від партії «Слуга народу» Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) оголосили підозру у незаконному збагаченні на суму понад 20 мільйонів гривень. За версією слідства, за ці кошти вона придбала будинок на Одещині.