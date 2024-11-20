З початку року на Миколаївщині виникло понад 600 побутових пожеж, загинули 45 людей
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- Марія Хаміцевич
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10:24, 20 листопада, 2024
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У Миколаївській області з початку року виникло 665 побутових пожеж, які призвели до загибелі 45 людей.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
«Холодна пора щороку показує збільшення пожеж в приватному житловому секторі. Опалюючи свої домівки, громадяни припускаються помилок, що призводять до пожеж, і як наслідок, загибелі та травмування людей», — зазначають рятувальники.
За їх даними, в цьому році в житлі виникло 665 пожеж (2023 рік — 627), загинули 45 людей (у минулому році — 49), травмувались пʼять людей (2023 — 3).
З вогню надзвичайники врятували 29 мешканців, серед яких чотири дитини (2023 рік — 44, з них 4 дитини).
Кількість пожеж, які виникли в районах Миколаївщини з початку року:
- Миколаївський район — 347 пожеж;
- Первомайський район — 125 пожеж;
- Вознесенський район — 102 пожежі;
- Баштанський район — 92 пожежі.
Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на території Миколаївської області виникло 611 пожеж, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
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