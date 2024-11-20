З початку року на Миколаївщині виникло понад 600 побутових пожеж, загинули 45 людей

Пожежа в будинку, фото: ДСНС Миколаївщини (для ілюстрації)

У Миколаївській області з початку року виникло 665 побутових пожеж, які призвели до загибелі 45 людей.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

«Холодна пора щороку показує збільшення пожеж в приватному житловому секторі. Опалюючи свої домівки, громадяни припускаються помилок, що призводять до пожеж, і як наслідок, загибелі та травмування людей», — зазначають рятувальники.

За їх даними, в цьому році в житлі виникло 665 пожеж (2023 рік — 627), загинули 45 людей (у минулому році — 49), травмувались пʼять людей (2023 — 3).

З вогню надзвичайники врятували 29 мешканців, серед яких чотири дитини (2023 рік — 44, з них 4 дитини).

Кількість пожеж, які виникли в районах Миколаївщини з початку року:

Миколаївський район — 347 пожеж;

Первомайський район — 125 пожеж;

Вознесенський район — 102 пожежі;

Баштанський район — 92 пожежі.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на території Миколаївської області виникло 611 пожеж, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.