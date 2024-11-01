Кількість пожеж у житловому секторі Миколаївщини зросла на 3% порівняно з минулим роком
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- Марія Хаміцевич
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16:39, 01 листопада, 2024
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З початку року на території Миколаївської області виникло 611 пожеж, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За цей період від пожеж у регіоні загинуло 34 людини, ще 33 травмовані. Врятувати вдалося 25 людей, зазначають надзвичайники.
«Серед найпоширеніших причин, які восени та взимку призводять до займання у житловому секторі залишаються порушення правил безпеки при експлуатації опалювальних приладів, коротке замикання електромережі. Тож, аби не допустити пожежі, враховуйте сезонні ризики та небезпеки, суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 31 жовтня та в ніч на 1 листопада із зареєстрованих шести пожеж на Миколаївщині, чотири виникли в житлі. На одній із пожеж загинув чоловік.
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