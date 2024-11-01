  • пʼятниця

    1 листопада, 2024

  • 14.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 1 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 14.3° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Кількість пожеж у житловому секторі Миколаївщини зросла на 3% порівняно з минулим роком

Пожежа будинку у Миколаївській області, Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа будинку у Миколаївській області, Фото: ДСНС Миколаївщини

З початку року на території Миколаївської області виникло 611 пожеж, що на 3% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За цей період від пожеж у регіоні загинуло 34 людини, ще 33 травмовані. Врятувати вдалося 25 людей, зазначають надзвичайники.

«Серед найпоширеніших причин, які восени та взимку призводять до займання у житловому секторі залишаються порушення правил безпеки при експлуатації опалювальних приладів, коротке замикання електромережі. Тож, аби не допустити пожежі, враховуйте сезонні ризики та небезпеки, суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 31 жовтня та в ніч на 1 листопада із зареєстрованих шести пожеж на Миколаївщині, чотири виникли в житлі. На одній із пожеж загинув чоловік.

Останні новини про: Пожежі

У центрі Миколаєва вночі горів житловий будинок
На Миколаївщині внаслідок пожежі житлового будинку загинула людина
За минулу добу вогнеборці загасили шість пожеж на Миколаївщині: горіли будинки та господарчі споруди

Читайте також:

новини

Сєнкевич не бачить розвитку Миколаєва без податкових пільг від держави: «Ми зона ризику»

Олена Козубовська
новини

В бюджеті Миколаївщини немає коштів на реставрацію фасаду музичного коледжу, — ОВА

Юлія Бойченко
новини

Адвокатам відмовили у заяві про відвід миколаївського судді Алєйнікова, який вихваляв Богомяткова за службу в ЗСУ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Депутати Миколаївської облради від усіх партій проголосували за «план перемоги» Зеленського: список

Аліса Мелік-Адамян
новини

На підтримку «плану перемоги» Зеленського голосували депутати від усіх партій в міськраді: список

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Пожежі

За минулу добу вогнеборці загасили шість пожеж на Миколаївщині: горіли будинки та господарчі споруди
На Миколаївщині внаслідок пожежі житлового будинку загинула людина
У центрі Миколаєва вночі горів житловий будинок

«Зруйнований часом», — у центрі Миколаєва зникає історична будівля музколеджу

Депутати Миколаївської облради від усіх партій проголосували за «план перемоги» Зеленського: список

2 години тому

Сєнкевич не бачить розвитку Миколаєва без податкових пільг від держави: «Ми зона ризику»

Олена Козубовська

Головне сьогодні