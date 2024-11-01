За минулу добу вогнеборці загасили шість пожеж на Миколаївщині: горіли будинки та господарчі споруди

Пожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС

Минулої доби, 31 жовтня^ та в ніч на 1 листопада із зареєстрованих шести пожеж на Миколаївщині, чотири виникли в житлі.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, горіли будинки у селі Костянтинівка Миколаївського району, селі Степківка Первомайського району та дві господарчі споруди на території садового товариства «Дружба» у Веснянській громаді.

Нагадаємо, що на місці однієї з пожеж у селі Крива Балка Веснянської громади знайшли тіло загиблого 69-річного чоловіка.

Загалом на ліквідацію усіх пожеж залучались 25 вогнеборців та 7 спецавтомобілів. У гасінні допомагали місцеві пожежні охорони.

Пожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС Пожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС

Також 31 жовтня у Миколаєві на вулиці Садовій загорівся дах житлового будинку. Рятувальникам подзвонили господарі, які, прокинувшись, виявили займання.