Посадовців Одеської міськради судитимуть за розтрату ₴3,9 млн на закупівлях для ЗСУ

Посадовців Одеської міськради судитимуть за розтрату 3,9 млн грн на закупівлях для ЗСУ. Фото: БЕБ

Детективи скерували до суду кримінальне провадження стосовно чиновників Одеської міськради, які організували схему розкрадання бюджетних грошей на закупівлях для українських військових.

Про це повідломляє Бюро економічної безпеки України.

Зазначається, що директор одного з департаментів Одеської міської ради та його заступник уклали 11 договорів на суму 8,8 мільйона гривень на постачання амуніції та одягу для Збройних сил України за завищеними цінами.

«Вони купували взуття вдвічі дорожче від ринкової вартості чи втричі дорожчі тактичні окуляри. Також посадовці закуповували взуття, тактичні костюми, футболки камуфльовані, наколінники, налокітники тощо», — йдеться у повідомленні.

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Потім заступник керівника вносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про отримання частини товарів, яких на момент підписання документів не було.

Таким чином обвинувачені, зловживаючи своїм службовим становищем, завдали бюджету Одеської міської територіальної громади матеріальної шкоди у розмірі 3,9 мільйона гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою);

частина 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки);

частина 1 статті 366 (службове підроблення).

Наразі обвинувальний акт направили до суду.

Нагадаємо, прокурори передали до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт проти колишніх посадовців міністерства оборони України, яких підозрюють у розтраті майже 2 мільярдів гривень під час закупівлі неякісної амуніції для українських військових.