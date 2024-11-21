На пожежах у Миколаївській області врятували трьох людей

Пожежа у Вознесенську, фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом минулої доби під час пожеж у Миколаївській області врятували трьох людей, серед яких трирічна дитина.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Вчора вдень у Вознесенську син, який приїхав навідати матір, врятував її з пожежі. Він виніс 59-річну жінку з палаючої кухні житлового будинку.

Зазначається, що рятувальники надавали їй першу допомогу до прибуття швидкої. Жінка надихалась димом, її госпіталізували. Наразі вона перебуває в реанімації. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 3 квадратних метра. Її причина встановлюється.

Також надвечір у селі Ольшанське в Миколаївському районі виникла пожежа у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхівки. Рятувальники евакуювали на двір чоловіка та трирічну дитину з третього поверху. Ще одна мешканка покинула будівлю самостійно. Медична допомога їм не знадобилась. Пожежу в кухні приборкали на площі 5 квадратних метрів.

Пожежа у Вознесенську, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа у Вознесенську, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що 19 листопада у Миколаївській області виникло сім пожеж. Чотири з них вогнеборці загасили в приватному секторі.