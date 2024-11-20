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Сім пожеж виникло в Миколаївській області за добу: горіли будинки та сухостій

Пожежа на Миколаївщині 19 листопада, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 19 листопада, фото: ДСНС

Протягом доби у Миколаївській області виникло сім пожеж. Чотири з них вогнеборці загасили в приватному секторі.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Нагадаємо, що вчора під час пожежі квартири на сьомому поверсі дев’ятиповерхівки в Південноукраїнську постраждав 66-річний чоловік, якого з опіками та отруєнням димом відвезли до лікарні. Ще чотирьох мешканців, з них одну дитину, рятувальники вивели на свіже повітря. Медичної допомоги вони не потребували.

Також, в Арбузинці Первомайського району, зайнялось дерев’яне перекриття приватного будинку на площі 10 квадратних метрів. Це сталося через неправильну експлуатацію печі.

Інші дві пожежі в житлі ліквідували на незначній площі. На відкритій території горів сухостій, гараж та господарча споруда на площах 10 квадратних метрів.

Пожежа на Миколаївщині 19 листопада, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 19 листопада, фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині 19 листопада, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 19 листопада, фото: ДСНС

Нагадаємо, що у Миколаївській області з початку року виникло 665 побутових пожеж, які призвели до загибелі 45 людей.

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