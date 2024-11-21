На Миколаївщині підприємство скидало у Південний Буг неочищені стоки

На Миколаївщині через аварію на каналізаційній насосній станції у Південний Буг скидали неочищені стоки. Фото з відкритих джерел

На Миколаївщині через аварію на каналізаційній насосній станції у Південний Буг скидали неочищені стоки.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що неполадки сталися на станції «Південна» комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». Неочищені стічні води скидалися в річку через трубу аварійного скиду діаметром 200 міліметрів.

Фахівці екоінспекції відібрали проби води. Результати лабораторного аналізу підтвердили перевищення по таких показниках, як сульфати, сухий залишок, біохімічне та хімічне споживання кисню.

«Відповідальну особу КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 59 частина 1 КУпАП. Наразі інспекція проводить розрахунок розміру збитків, завданих державі. Після цього підприємству буде направлено претензію», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у вересні підприємство «Микитівський гранітний кар'єр» на Миколаївщині скидає недостатньо очищені стічні води в річку Південний Буг.