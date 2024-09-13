На Миколаївщині підприємство скидало у річку недостатньо очищені стічні води

Стічні води. Фото для ілюстрації з сайту vikka.ua

Підприємство «Микитівський гранітний кар'єр» на Миколаївщині скидає недостатньо очищені стічні води в річку Південний Буг.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що до інспекції надійшло повідомлення про можливі порушення. Після цього інспекція провела перевірку і виявила, що:

у стічних водах, що скидаються, концентрації забруднюючих речовин, таких як хлориди, сульфати, нітрати, азот амонійний, нафтопродукти та інші, перевищують допустимі норми;

у 2022 році був відсутній контроль за скиданням стічних вод;

надана компанією звітна інформація щодо поводженні зі стічними водами була недостовірною.

Посадову особу підприємства оштрафували. Розмір завданих збитків склав понад 36 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через забруднення річки Десна Київ ризикує втратити основне джерело питної води та буде змушений використовувати альтернативні джерела водопостачання. За його словами, забруднення річки рухається з Чернігова до Києва, і очікуване «розбавлення», на яке сподівалися фахівці, не відбувається.