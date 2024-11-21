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Підроблені парфуми: на Одещині викрили незаконне виробництво

На Одещині викрили організатора виробництва підроблених парфумів. Фото: БЕБНа Одещині викрили організатора виробництва підроблених парфумів. Фото: БЕБ

В Одеській області суд виніс вирок організатору підпільного виробництва з виготовлення підроблених парфумів популярних брендів.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.

За інформацією детективів, корінний житель Сирійської Арабської Республіки залучив до незаконної діяльності кількох спільників, в тому числі громадян України. Разом вони виготовляли та збували контрафактну парфумерію.

Підроблені парфуми продавали по всій території України оптовими партіями та у роздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали і у торгових точках на ринку «7 кілометр» в Одесі. 

Загальна вартість арештованого майна склала понад 115 мільйонів гривень.

На Одещині викрили організатора виробництва підроблених парфумів. Фото: БЕБНа Одещині викрили організатора виробництва підроблених парфумів. Фото: БЕБ
На Одещині викрили організатора виробництва підроблених парфумів. Фото: БЕБНа Одещині викрили організатора виробництва підроблених парфумів. Фото: БЕБ
На Одещині викрили організатора виробництва підроблених парфумів. Фото: БЕБНа Одещині викрили організатора виробництва підроблених парфумів. Фото: БЕБ

Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки з позбавленням права обіймати посади директора на строк 1 рік без конфіскації майна.

Нагадаємо, жителя Одеси судитимуть за організацію підпільного цеху з виробництва фальсифікованої кави під виглядом відомих брендів. Правоохоронці вилучили 684 кілограми підробленої кави вартістю понад 1,5 мільйона гривень.

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