У 2024 році розпочалася Третя світова війна, — Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: AP Photo / Alberto Pezzali

Після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати це початком Третьої світової війни.

Про це заявив Посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час виступу на церемонії нагородження УП-100, повідомляє «Українська правда».

«Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що в 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські «Шахеди». Вже в Україну летять ракети саме північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди, в ракетах російських застосовуються китайські деталі», — сказав він.

Він підкреслив, що хоча глобальний конфлікт вже вийшов на новий рівень, є ще шанс зупинити його на території України, але для цього світ повинен вжити необхідні заходи.

«Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс, не тільки Україні, а й у всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в України уже забагато ворогів. Україна за рахунок технологій буде виживати, але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо – вона почалася», — сказав Залужний.

В той же час, СтратКом ЗСУ заявив, що Україна стала першою країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету.

Нагадаємо, що вранці 21 листопада російські війська атакували Україну міжконтинентальною балістичною, аеробалістичною та крилатими ракетами.