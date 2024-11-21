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Кинув гранату в пасинка: мешканця Вознесенщини засудили до 10 років тюрми

Мешканця Вознесенського району засуджено до 10 років. Ілюстраційне фото з відкритих джерелМешканця Вознесенського району засуджено до 10 років. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Жителя Мостівської об’єднаної територіальної громади Вознесенського району засудили до 10 років тюрми. Засуджений кинув гранату в пасинка та його друга. 

Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

Суд встановив, що у жовтні 2021 року чоловік під час сімейної сварки кинув в пасинка та його друга бойову гранату РГД-5. Внаслідок вибуху потерпілі отримали численні осколкові поранення.

Дії обвинуваченого кваліфікували, як замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами.

Суд визнав чоловіка винним, однак вирок ще не набрав законної сили, оскільки засуджений має право його оскаржити.

Нагадаємо, що в селі Троїцьке-Сафонове Баштанського району чоловік вбив свого знайомого у стані алкогольного спʼяніння.

 

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