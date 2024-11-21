Вбив знайомого кухонним ножем: на Миколаївщині підозрюваного взяли під варту
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
18:55, 21 листопада, 2024
-
В селі Троїцьке-Сафонове Баштанського району 17 листопада чоловік вбив свого знайомого у стані алкогольного спʼяніння.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Зазначається, що під час застілля підозрюваний разом чоловіком розпивали алкогольні напої. Пізніше між ними сталась сварка, яка переросла в бійку.
Підозрюваний схопив кухонний ніж і завдав своєму знайомому декілька ударів у область грудної клітини, внаслідок поранень чоловік загинув на місці.
Суд обрав 45-річному підозрюваному в умисному вбивстві знайомого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у лісопосадці на території Балтської громади виявили понівечене та обгоріле тіло людини.
Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області