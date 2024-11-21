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Вбив знайомого кухонним ножем: на Миколаївщині підозрюваного взяли під варту

Вбив знайомого ножем. Ілюстраційне фотоНа Миколаївщині чоловік вбив знайомого ножем. Ілюстраційне фото

В селі Троїцьке-Сафонове Баштанського району 17 листопада чоловік вбив свого знайомого у стані алкогольного спʼяніння.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що під час застілля підозрюваний разом чоловіком розпивали алкогольні напої. Пізніше між ними сталась сварка, яка переросла в бійку. 

Підозрюваний схопив кухонний ніж і завдав своєму знайомому декілька ударів у область грудної клітини, внаслідок поранень чоловік загинув на місці.

Суд обрав 45-річному підозрюваному в умисному вбивстві знайомого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у лісопосадці на території Балтської громади виявили понівечене та обгоріле тіло людини.

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