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«Для знищення людей»: в Сумській ОВА заявили, що Шахеди були споряджені шрапнеллю

Наслідки обстрілу Сум 22 листопада, фото: Суспільне СумиНаслідки обстрілу Сум 22 листопада, фото: Суспільне Суми

Зранку 22 листопада війська РФ атакували Суми трьома дронами-камікадзе, які були споряджені шрапнеллю.

Про це повідомив начальник ОВА Володимир Артюх в коментарі «Суспільному».

— «Шахеди», якими били по Сумах, були споряджені шрапнеллю. Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення обʼєктів. В Сумах це вперше, — зазначив він.

Наслідки обстрілу Сум 22 листопада, фото: Суспільне СумиНаслідки обстрілу Сум 22 листопада, фото: Суспільне Суми
Наслідки обстрілу Сум 22 листопада, фото: Суспільне СумиНаслідки обстрілу Сум 22 листопада, фото: Суспільне Суми
Наслідки обстрілу Сум 22 листопада, фото: ДСНСНаслідки обстрілу Сум 22 листопада, фото: ДСНС

За даними ДСНС України, рятувальники деблокували двох постраждалих зі зруйнованого будинку та передали їх медикам. Також внаслідок російського удару пошкоджені 12 багатоповерхових та пʼять приватних житлових будинків, магазин та три автомобілі.

Наразі проводяться пошуково-рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, що росіяни вдарили по Сумах «Шахедами» зранку 22 листопада. У місті було чути чотири вибухи. Відомо про двох загиблих та 12 постраждалих людях.

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