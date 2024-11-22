Росіяни вдарили по житлому кварталу в Сумах: двоє загиблих, 12 поранених

Наслідки обстрілу Сум, фото: Суспільне Суми

Зранку 22 листопада Суми атакували російські «Шахеди». У місті було чути чотири вибухи у проміжку з 5:09 до 5:48. Відомо, що є загиблі люди.

В Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що російські військові завдали удару по житловому мікрорайону.

Людям надається необхідна допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи, наслідки атаки уточнюються. Попередньо відомо, що загинуло двоє людей, дванадцятеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Наслідки обстрілу Сум 22 листопада, фото: Сумська ОВА Наслідки обстрілу Сум 22 листопада, фото: Сумська ОВА

За словами виконуючого обовʼязки міського голови Артема Кобзаря, на місці, де пролунав перший і другий вибух, відомо щонайменше про двох загиблих людей. Там працює ДСНС, поліція і швидка допомога. Буде розгорнуто штаб з ліквідації наслідків.

Наслідки обстрілу Сум, фото: Суспільне Суми Наслідки обстрілу Сум, фото: Суспільне Суми

Нагадаємо, що вранці 21 листопада російські війська атакували Україну міжконтинентальною балістичною, аеробалістичною та крилатими ракетами. Під російським вогнем опинилося Дніпро. Зазначається, що міжконтинентальну балістичну ракету запустили з Астраханської області РФ, аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» — із Тамбовської області, а крилаті ракети Х-101 — із Волгоградської області.

Згодом Володимир Путін заявив, що Росія завдала удару по місту Дніпро за допомогою балістичної ракети середньої дальності «Орешник», яка оснащена без'ядерним гіперзвуковим варіантом. За його словами, цей удар нібито став відповіддю на удари, завдані американською та британською зброєю по території Росії.

Президент Росії додав, що вони «мають право завдавати ударів» по військових об'єктах країн, які дозволяють використовувати своє озброєння для атак на РФ.