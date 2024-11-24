У Миколаївській області сталось три пожежі за добу: є постраждалий
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- Аліса Мелік-Адамян
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2:17, 24 листопада, 2024
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22 листопада та в ніч на 23 листопада на території Миколаївської області сталося три пожежі в житловому секторі. Горіли будинки та літня кухня.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС Миколаївщини.
У селі Василівка у Вознесенському районі на місці пожежі постраждав власник дому. Чоловік отримав опіки верхніх і нижніх кінцівок та був госпіталізований до реанімації. Площа займання становила 1 квадратний метр. Пожежні підрозділи ДСНС не залучалися.
У Лупаревому горіла літня кухня на території садового товариства «Авангард». Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів.
Також через пожежу постраждав будинок у селі Родники в Баштанському районі. Площа займання становила 45 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям чергового караулу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини вдалося врятувати будівлю від повного знищення. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.
Нагадаємо, раніше під час пожеж у Миколаївській області врятували трьох людей, серед яких трирічна дитина.
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