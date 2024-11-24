У Миколаївській області сталось три пожежі за добу: є постраждалий

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

22 листопада та в ніч на 23 листопада на території Миколаївської області сталося три пожежі в житловому секторі. Горіли будинки та літня кухня.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС Миколаївщини.

У селі Василівка у Вознесенському районі на місці пожежі постраждав власник дому. Чоловік отримав опіки верхніх і нижніх кінцівок та був госпіталізований до реанімації. Площа займання становила 1 квадратний метр. Пожежні підрозділи ДСНС не залучалися.

У Лупаревому горіла літня кухня на території садового товариства «Авангард». Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів.

Також через пожежу постраждав будинок у селі Родники в Баштанському районі. Площа займання становила 45 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям чергового караулу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини вдалося врятувати будівлю від повного знищення. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

Нагадаємо, раніше під час пожеж у Миколаївській області врятували трьох людей, серед яких трирічна дитина.