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На Миколаївщині двоє людей отримали опіки через пожежі

На Миколаївщині двоє людей отримали опіки через пожежі. Фото: пресслужба ДСНС в Миколаївській областіНа Миколаївщині двоє людей отримали опіки через пожежі. Фото: пресслужба ДСНС в Миколаївській області

На Миколаївщині сталося дві пожежі, через які люди отримали опіки. Для ліквідації пожеж залучали вісім рятувальників і дві спецмашини.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Миколаївської області.

Так, 23 листопада в селі Себіне Костянтинівської громади Миколаївського району чоловіка з опіками рук доставили до лікарні. У його будинку загорілися домашні речі. Причиною пожежі, ймовірно, стало неправильне використання газових приладів. Площа займання була невеликою — 0,5 квадратного метра, і пожежу вдалося погасили до прибуття рятувальників.

За інформацією рятувальників, у той же день у гаражному кооперативі в Миколаєві загорівся автомобіль. Вогонь поширився на 9 квадратних метрів, рятувальники прибули вчасно та загасили полум’я. У відомстві повідомили, що вдалося врятувати три сусідні гаражі.

Раніше повідомлялось, що 22 листопада та в ніч на 23 листопада на території Миколаївської області сталося три пожежі в житловому секторі. Горіли будинки та літня кухня.

 

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