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Росіянка очолила кафедру журналістики в окупаційному херсонському університеті

Дарія Зубко очолила кафедру журналістики в окупаційному херсонському університеті. Фото з відкритих джерел., колаж: ipc.org.uaДарія Зубко очолила кафедру журналістики в окупаційному херсонському університеті. Фото з відкритих джерел., колаж: ipc.org.ua

Медіаекспертка з Росії Дарія Зубко очолила кафедру журналістики та соціальних комунікацій в окупаційному «Херсонському державному педагогічному університеті». 

Про це повідомляють кореспонденти «IPC-Південь» з посиланням на російські джерела.

У виданні зазначили, що Зубко має науковий ступінь кандидата філологічних наук та  спеціалізується в галузі радіопубліцистики. Вона змінила на посаді російського пропагандиста Олександра Малькевича.

Публікація в соцмережах окупаційного херсонського університетуПублікація в соцмережах окупаційного херсонського університету

Офіційних відомостей про її призначення на сайті університету немає. Однак публікації, в яких її називають «завідувачкою кафедри», почали з'являтися на початку листопада 2024 року. Остання згадка про Малькевича, як завідувача кафедри, була в липні поточного року.

Згідно повідомлень в соцмережах, виступи перед студентами Дарія Зубко проводить в режимі «онлайн».

Дарія Зубко народилася в Череповці (Росія) в 1992 році, у 2014 році закінчила Санкт-Петербурзький державний університет, здобувши ступінь бакалавра журналістики. Після цього вона працювала в місцевих виданнях та на кількох радіостанціях.

У 2019 році здобула ступінь кандидата філологічних наук. Деякі її роботи спрямовані на критику ліберальної журналістики, яка, на її думку, суперечить політиці керівництва Росії. У 2018 році вона опублікувала статтю, у якій звинуватила представників російської опозиції у дискредитації Російської православної церкви.

Раніше повідомлялось, що Херсоні судитимуть колишню доцентку кафедри одного з вишів міста за підозрою у колабораціонізмі. Жінка обійняла посаду в університеті, організовувала навчання за стандартами Росії і долучалась до заходів на підтримку окупантів.

 

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