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Блокування пункту пропуску «Медика — Шегині»: наразі черг не має

Польські митингувальники блокують пункту пропуску «Медика — Шегині». Фото: Getty ImagesПольські митингувальники блокують пункту пропуску «Медика — Шегині». Фото: Getty Images

23 листопада польські мітингувальники розпочали блокування пункту пропуску «Медика — Шегині». За даними Державної прикордонної служби України, черг вантажівок наразі немає.

«На вʼїзд в Україну, на польській стороні, перед учасниками акції знаходиться близько 10 вантажних транспортних засобів. Вантажні транспортні засоби, які від учора знаходились між мітингувальниками та польським пунктом пропуску «Медика», прослідували на вʼїзд на територію України», — говориться у повідомленні. 

Зазначається, що обмеження не стосуються категорії легкових автомобілів та автобусів. 

За попередньою інформацією, блокування триватиме 48 годин з можливим продовженням.

Як повідомлялось, польські фермери планували страйк біля пункт пропуску «Медика — Шегині»

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