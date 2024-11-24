Блокування пункту пропуску «Медика — Шегині»: наразі черг не має

23 листопада польські мітингувальники розпочали блокування пункту пропуску «Медика — Шегині». За даними Державної прикордонної служби України, черг вантажівок наразі немає.

«На вʼїзд в Україну, на польській стороні, перед учасниками акції знаходиться близько 10 вантажних транспортних засобів. Вантажні транспортні засоби, які від учора знаходились між мітингувальниками та польським пунктом пропуску «Медика», прослідували на вʼїзд на територію України», — говориться у повідомленні.